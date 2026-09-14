Kiemelt videók

Újabb egyezség: a BRICS eredménye

Irán és az Egyesült Arab Emírségek szombaton aláírta a BRICS-országok csoportjának közös nyilatkozatát, amely visszafogottságra szólított fel a közel-keleti háborúban. Az aláírást a háború által megosztott országok közötti diplomáciai előrelépés jelének tekintik. A BRICS-csúcs szervezői az Irán és az Egyesült Arab Emírségek közötti szakadék áthidalására összpontosítottak.

  • Napindító
  • 56 perce
  • Frissítve: 44 perce
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Továbbá a tartalomból: 

Interfax-Ukrajna: „Visszavonulni a Kreml által kijelölt vonalig”. Kushner megnevezte az Ukrajnával szemben támasztott legfőbb követelést a háború befejezéséhez
 

A háború befejezéséhez az ukrán hadseregnek „vissza kell vonulnia az Orosz Föderáció által kijelölt vonalig”, egyébként pedig a Kijev és Moszkva közötti békeszerződés már készen áll. Erről Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner beszélt a kijevi Jaltai Európai Stratégia találkozón – közli az „Interfax-Ukrajna”.

A témában Kiss Rajmund diplomáciai szakértő volt a HírTV Napindító című műsorának vendége. 


 

 

Továbbiak a témában