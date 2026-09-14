Újabb egyezség: a BRICS eredménye

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Interfax-Ukrajna: „Visszavonulni a Kreml által kijelölt vonalig”. Kushner megnevezte az Ukrajnával szemben támasztott legfőbb követelést a háború befejezéséhez



A háború befejezéséhez az ukrán hadseregnek „vissza kell vonulnia az Orosz Föderáció által kijelölt vonalig”, egyébként pedig a Kijev és Moszkva közötti békeszerződés már készen áll. Erről Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner beszélt a kijevi Jaltai Európai Stratégia találkozón – közli az „Interfax-Ukrajna”.

A témában Kiss Rajmund diplomáciai szakértő volt a HírTV Napindító című műsorának vendége.



