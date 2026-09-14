A gyarmatosítás ma nem tankokkal, hanem függőséggel érkezik

Orbán Viktor a Bayer Show-ban azt állította: Magyarországon nem egyszerű kormányváltás, hanem gazdasági és politikai irányváltás zajlik. A volt miniszterelnök szerint az eladósodás, a stratégiai ágazatok külföldi befolyásának növekedése és a brüsszeli elvárásokhoz való igazodás együtt a magyar döntési szabadság szűkülését jelenti.

A valódi vita ezért nem is a „gyarmat” szóról szól. Hanem arról, hogy a kormány döntései után több vagy kevesebb ügyben dönthet-e Magyarország saját érdekei szerint. Mert a szuverenitást nem az méri, milyen zászló lobog a Parlamenten, hanem az, ki mondja ki végül az utolsó szót.