Elindult a nemzeti lóvisszaszerzési hivatal

Az adásban szembesítették a nézőket az elmúlt hét legbizarrabb közéleti történéseivel, kezdve az Agrárminisztérium elhíresült, brit királyi családnak címzett levelével. A vendégek nem kímélték a Tisza Párt politikusait sem: felidézték a parlamenti levezető elnökökkel való összecsapásokat, a vármegyei elnevezések eltörlésével kapcsolatos nyilatkozatokat, valamint a kommentáradatok mögött felsejlő háttérutasításokat.

Vendégek:

Szarvas Szilveszter újságíró

Szabó Gergő újságíró

Szőcs László újságíró

Műsorvezető: M. Dobos Marianne