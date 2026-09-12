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Elindult a nemzeti lóvisszaszerzési hivatal

Kínos diplomáciai félreértés, a parlamenti fegyelem felbomlása és a közösségi médiás kommentháborúk adták a HírTV szatirikus kibeszélőműsorának legfőbb témáit.

  • Troll
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
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Az adásban szembesítették a nézőket az elmúlt hét legbizarrabb közéleti történéseivel, kezdve az Agrárminisztérium elhíresült, brit királyi családnak címzett levelével. A vendégek nem kímélték a Tisza Párt politikusait sem: felidézték a parlamenti levezető elnökökkel való összecsapásokat, a vármegyei elnevezések eltörlésével kapcsolatos nyilatkozatokat, valamint a kommentáradatok mögött felsejlő háttérutasításokat.

Vendégek: 
Szarvas Szilveszter újságíró
Szabó Gergő újságíró
Szőcs László újságíró

Műsorvezető: M. Dobos Marianne

 

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