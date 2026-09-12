Elindult a nemzeti lóvisszaszerzési hivatal

Az adásban szembesítették a nézőket az elmúlt hét legbizarrabb közéleti történéseivel, kezdve az Agrárminisztérium elhíresült, brit királyi családnak címzett levelével. A vendégek nem kímélték a Tisza Párt politikusait sem: felidézték a parlamenti levezető elnökökkel való összecsapásokat, a vármegyei elnevezések eltörlésével kapcsolatos nyilatkozatokat, valamint a kommentáradatok mögött felsejlő háttérutasításokat.
Vendégek:
Szarvas Szilveszter újságíró
Szabó Gergő újságíró
Szőcs László újságíró
Műsorvezető: M. Dobos Marianne