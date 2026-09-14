Orbán Viktor: A valóságtól és a népharagtól rettegnek

Orbán Viktor szerint a hatalom jobban fél a népharagtól, mint az ellenzék az önkénytől. A volt miniszterelnök az önkényről, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, valamint Bús Balázs ügyéről beszélve azt mondta: a jelenlegi kormányzásban az önkény jeleit látja. Az NVVH-t „ÁVH-nak”, a kormányzást pedig „agresszív újkommunista kormányzásnak” nevezte.

Orbán szerint azonban az erőviszony nem feltétlenül az, aminek kívülről látszik. Úgy fogalmazott: „Ők sokkal jobban rettegnek és félnek a valóságtól és a népharagtól, mint amennyire mi tartunk az ő önkényüktől.”

A Fidesz elnöke arról is beszélt, hogy szerinte a választók egy része jelenleg még egy „reménybuborékban” él, de eljön az a pont, amikor a mindennapi tapasztalatok felülírják a politikai várakozásokat. Saját oldalának pedig egyértelmű üzenetet küldött: a választási vereséget nem magyarázni kell, hanem felkészülni arra a pillanatra, amikor a választók ismét változást akarnak.