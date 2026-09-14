A svéd migráció már nemcsak társadalmi kérdés, hanem választási matematika is

A svéd választás előzetes eredménye szerint Magdalena Andersson blokkja 176, a jobboldal 173 mandátumon áll, miközben a külföldi és későn érkező voksok számlálása még hátravan. Ebben a hajszálvékony versenyben különösen érdekes az SVT exit pollja: a nem európai hátterű választóknál a szociáldemokraták 38, a Baloldali Párt 21 százalékot szerzett, a teljes vörös-zöld blokk pedig 70 százalékot kapott, szemben a jobboldali Tidö-pártok 27 százalékával.

Ez önmagában nem bizonyítja, hogy ez a csoport döntötte el a választást. De egy olyan országban, ahol a két blokk között mindössze három mandátum a különbség, nehéz úgy tenni, mintha a választói összetétel hosszú távú változása politikailag közömbös lenne.

Svédországban a migráció kérdése tehát már nemcsak arról szól, kit engednek be az országba. Arról is szól, hogyan alakítja át évtizedek alatt magát a politikai erőteret.