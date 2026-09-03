Kiemelt videók

Magyar Péter szerint a lényeg a 2027-es költségvetésben lesz benne

Csütörtökön tájékoztatót tartottak a kormány legújabb döntéseiről.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Frissítve: 1 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

.

 

Továbbiak a témában