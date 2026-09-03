Németh Balázs: Lannert Juditnak nincsen helye az oktatási minisztérium élén

Németh Balázs: "Neki nincsen helye az oktatási minisztérium élén, le kell mondania és én pedig keresem azokat a szakmájukra büszke pedagógusokat, akik az elmúlt években nagyon hangosak voltak sokszor, keresem azokat a szakszervezeti vezetőket, akik az elmúlt években sokszor hangosak voltak keresem azokat, akik áldozatos munkával a kis iskolákat most életben tartják, hogy hol vannak? Szeretném hallani a hangjukat és tiltakozzunk együtt annak érdekében, hogy Lannert Judit eltűnjön a politikából és az oktatási tárca éléről."