Forr a levegő Spanyolországban: tömegtüntetés a migráció miatt

Több ezren vonultak utcára Ceutában és Madridban a migrációs válság miatt, a tüntetők Pedro Sánchez kormányát hibáztatják. A július végi határroham során legalább 72 ezren érkeztek Marokkóból a spanyol enklávéba. A demonstrálók szerint a spanyol kormány későn és elégtelenül reagált, többen pedig a migránsok visszaküldését követelték.

Közben Madridban Marokkót vádolták azzal, hogy szervezte, de legalábbis lehetővé tette a tömeges határátlépést.

A spanyol fővárosban a demonstrálók spanyol zászlókat lengettek, és „Ceuta visszavág! Sánchez elad minket!” feliratú transzparenseket tartottak.

A rohamrendőrség közbelépésére is szükség volt Madrid belvárosában, miután a tüntetők egy része kordonokat dobált és rendőrségi járműveket próbált feltartóztatni.

Pedro Sanchez kormánya sajtótájékoztatót tartott, ahol a belügyminiszter bocsánatot kért a ceutaiaktól.