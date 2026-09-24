Dízelexport-tilalom bevezetésén dolgozik az USA, kemény árfelhajtó hatása lehet Európára nézve

Támogatja a dízelolaj amerikai exporttilalmát Donald Trump

Ezen az adminisztrációja már egy ideje dolgozik, mondta az amerikai elnök Zelenszkijjel közös sajtótájékoztatóján. A gázolajárak rekordmagasságokba emelkedtek Európában és az Egyesült Államokban, mivel az iráni és ukrajnai háború jelentősen csökkentette a legnagyobb termelők, például Oroszország, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek exportját. Az USA-ban egy gallon dízelolaj ára kedden 6,53 dollár volt, ami a valaha feljegyzett legmagasabb átlagár, és több mint 75%-kal magasabb, mint egy éve.

A Financial Times beszámolója szerint vasárnap Donald Trump sürgette Volodomir Zelenszkijt, hogy függessze fel az orosz olajfinomítók elleni csapásokat, mivel azok tovább növelik az árakat. Ugyanakkor keddi sajtótájékoztatóján, melyet az ukrán elnökkel közösen tartott, már inkább járulékos veszteségként említette azok árfelhajtó hatását.

A dízelexport kilátásba helyezett felfüggesztése tovább emelheti a már így is rekordmagas európai árakat

Az Európai Unió nem tud megbirkózni az emelkedő üzemanyagárakkal, és rendkívüli csúcstalálkozót kellene összehívnia az ügyben – ezt már a szlovák miniszterelnök mondta. Robert Fico élesen kritizálta Brüsszelt, mert szerinte magára hagyta a tagállamokat. A kormányfő szerint az EU bebizonyította, hogy képes gyorsan rendkívüli csúcstalálkozókat összehívni, és több százmilliárd eurót biztosítani Ukrajnának. Azzal érvelt, hogy a blokknak ugyanilyen gyorsnak kellene akkor is, amikor saját polgárainak megélhetési költségeiről van szó.

Az Európai Bizottság egyelőre nem lépett az elszabaduló árak miatt, az egyes tagállamok nemzeti szinten próbálnak enyhíteni a vállalkozások és a lakosság terhein.