Húsz és negyvenegy évesek voltak – két katonáját gyászolja Magyarország

A Magyar Honvédség két katonáját veszítette el szolgálatteljesítés közben – közölte Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter. A katonai tragédia egyik áldozata mindössze húszéves volt. A 20 éves katona halála eddig ismeretlen körülmények között történt: a tájékoztatás szerint szolgálati idejében önkezével vetett véget életének. A másik honvéd kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban meghalt; a 41 éves honvéd halála előtt korábbi egészségügyi problémáról nem tudtak. Így két katona meghalt szolgálatteljesítés közben, a történtek körülményeinek vizsgálata pedig folyamatban van.

Két számot látunk: húsz és negyvenegy. De otthon nem számokat gyászolnak. Valakinek a fia, valakinek a társa, barátja, bajtársa nem lép többé be az ajtón. Az egyenruha mögött most ezt az üres helyet kell meglátnunk. Isten adjon az elhunytaknak örök nyugodalmat, szeretteiknek és bajtársaiknak pedig erőt ahhoz, amit emberi szóval aligha lehet megvigasztalni.