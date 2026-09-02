A Kossuth térre szervez békés megmozdulást a KözTér szombaton

Fehér rózsákat helyeztek el június 7-én a Sándor-palota elé a Sulyok Tamás és a közjogi méltóságok mellett szervezett szimpátiatüntetésen. Ehhez hasonló eseményt szervez szombatra a KözTér, és mellettük még számos ismert személy. Szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy nem csupán beszélni akarnak az összetartozásról, hanem közösen akarják megvitatni, merre tart ma Magyarország.

Az eseményen beszédet mond többek között Kurucz Dániel, a KözTér alapítója, aki kiemelte, hogy a kezdeményezés a fiatalokról és idősekről is szól, akik nyíltan tudnak beszélgetni Magyarország jövőjéről. Az esemény szervezői mellett Horváth Tamás, Skrabski Fruzsina és Renge Zsolt is felszólal. Huth Gergely, a Magyar Nemzeti Médiaszövetség újságírója kiemelte, hogy az eseményen mindenki elmondhatja a véleményét az ország jelenlegi állapotáról.

A CitizenGO kampányigazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy szombaton ez már nem egy szimpla szimpátiatüntetés lesz, hanem egy valós, cselekvő közösségi akció.