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Elsüllyedt egy utasokat szállító hajó Észak-Ciprus partjainál
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BRFK: Ismételjék át a szülők gyermekeikkel a KRESZ szabályokat az iskolakezdés előtt
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Magyar Péter: Ha nem indul újra azonnal az Erasmus, akkor lemond az oktatási miniszter
A politikai vezér akkor kerül bajba, amikor már a saját tábora sem bólogat
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A kérdés nem az, kit akar elszámoltatni Unger Anna, hanem az, hogy ki állítja meg, ha téved
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Ukrajna az Egyesült Államokkal folytatandó további tárgyalásokra készül
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Szombathely nem vár tovább a kormány lépésére
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A Tisza-kormánynak ma éjfélig kell asztalra tennie az uniós pénzek felhasználásáról szóló terveit
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A kormány benyújtotta a költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot
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Mindössze egy céget hívtak meg a paksi fenékküszöb építésére kiírt pályázatra
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Tisza-kormány
Ne féljetek! 2.0 – Működő szeretetország: tüntetés lesz szeptember 5-én a Kossuth téren
A témáról Kurucz Dániel, a Köztér alapítója beszélt a Napindítóban.
Napindító
2 órája
Forrás: HírTV
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