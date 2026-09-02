Ceutai migránshelyzet: egyre feszültebbek a helyiek a bevándorlók jelenléte miatt

Az észak-afrikai spanyol város életét feje tetejére állította a július végi migránsáradat

A július végi migránsáradattal több mint 72 ezren jutottak be Marokkó felől Ceutába. Nem sokkal később többségük önként visszatért, de még mindig több ezren tartózkodnak a városban.

Migránsok táboroznak végig a ceutai tengerpart mentén. Van, aki még spanyol zászlót is kitűzött a sátra elé, egy másik sátor előtt pedig szobabicikli áll, csak épp a szabadban. A matracoktól, takaróktól szinte lépni sem lehet.

A romló közbiztonság miatt még a sétálóutcán is katonák járnak

Fokozott a rendőri jelenlét is, migránsok telepedtek meg ugyanis nemcsak a tengerparton, hanem szerte a város útjai mentén. A bevándorlók a rendőrökkel is gyakran összetűzésbe keverednek.

A migránsok egy részét a közelmúltban átmeneti táborokban helyezték el, de a felvételek tanúsága szerint ez nem megy zökkenőmentesen. A bevándorlók összeszólalkoznak a rendőrökkel, és időről időre lökdösődés, dulakodás alakul ki közöttük. A hatóságok nehezen bírják fegyelemre a tömeget, a rend őreinek gumilövedéket is be kellett vetniük.

Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök szerdán közzétett videójában igyekezett megnyugtatni a lakosságot. Közölte, hogy el fogják távolítani a migránsokat az utcáról, méltó ellátást biztosítanak számukra, és 300 millió euróval támogatják a ceutai vállalkozásokat.