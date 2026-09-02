Ukrajna uniós csatlakozásának felgyorsítását kéri az ukrán külügyminiszter

Kaja Kallas az uniós külügyminiszterek írországi találkozóján arról beszélt, hogy a lipcsei eset után víz alatti drónokkal és más technológiákkal kell megerősíteniük a kritikus infrastruktúra védelmét, amiben Kijev is segítséget nyújthat. A szerdai ülésre meghívták az ukrán külügyminisztert is. Andrij Szibiha arról beszélt, hogy fel kell gyorsítani országa uniós csatlakozását. Marta Kos, az unió bővítésért felelős biztosa a találkozón elárulta, hogy még a jelenlegi Európai Bizottság hivatali ideje alatt sor kerül az EU további bővítésére.

Nem akarunk konfliktust Oroszországgal, Moszkva azonban úgy tűnik, hogy hibrid háborút folytat ellenünk – erről már a lengyel külügyminiszter beszélt. Radosław Sikorski a szankciókról elmondta, hogy minden országnak vannak gazdasági érdekei, ezeket azonban meg kell előzzék a biztonsági szempontok.

Az Európai Unió szerdán egy újabb, több milliárd eurós finanszírozási kérelmet kapott Kijevtől – jelentette be Ursula von der Leyen. A bizottság elnöke hozzátette, hogy az uniós tagállamok jelenleg vizsgálják a kérelmet és a tárgyalások jó irányba haladnak. Ursula von der Leyen elárulta, hogy a korábban Ukrajnának biztosított 90 milliárd eurós hitelen felül akar még Kijev további támogatást az európai országoktól.