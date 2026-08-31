Akár 40 százalékkal emelkedhetnek az energiaárak ősztől

Elszabadulhatnak az energiaárak Olaszországban, akár 40 százalékos rezsisokk is jöhet ősszel. A lakosság a vártnál jóval mélyebben kénytelen a zsebébe nyúlni. Az üzemanyag drágulása után a lakossági gáz- és villanyszámlák árai emelkednek meg.