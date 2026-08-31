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Akár 40 százalékkal emelkedhetnek az energiaárak ősztől

Rómából Jánosi Dalma tudósította a Hír TV-t.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
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Elszabadulhatnak az energiaárak Olaszországban, akár 40 százalékos rezsisokk is jöhet ősszel. A lakosság a vártnál jóval mélyebben kénytelen a zsebébe nyúlni. Az üzemanyag drágulása után a lakossági gáz- és villanyszámlák árai emelkednek meg.

 

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