Egy nappal a nyomozati jogkörök élesedése után már négy ügyet venne át az NVVH

Unger Anna saját megfogalmazása szerint az NVVH jelenleg „egy olyan nyomozóhatóság, amely még nem nyomozhat”. A büntetőeljárási jogosultságok szeptember 27-én lépnek hatályba, egy nappal később pedig már négy, más hatóságoktól átvett ügyet neveznének meg. Közben a hivatal mintegy 150 fős állományt építene fel, részben rendőrségi, NAV-os és ügyészségi szakemberek átvételével.

A kényes kérdés ezért nem az, szükség van-e korrupcióellenes fellépésre, hanem az, milyen garanciák és milyen átlátható ügykiválasztási szabályok mellett kap egy most felálló szervezet ekkora hatalmat.