Megvakult, majd olyat fejlesztett, ami vakok ezreinek adhatja vissza a világ látványát

Egy húszéves, látássérült egyiptomi fiatal olyan mesterséges intelligencián alapuló alkalmazást fejlesztett, amely képes leírni a körülötte lévő világot. Mark Morad eredetileg azért tanult meg programozni, mert látása elvesztése után nem tudta önállóan értelmezni a tankönyvek ábráit és diagramjait. A ScribeMe ma már telefonon és okosszemüvegen keresztül is használható, és vak emberek ezreinek segít eligazodni a mindennapokban.

Karen Morad júniusban családjával Kenyában nyaralt. A 16 éves, teljesen vak lány szafarira indult, de eleinte maga sem értette, miért választottak egy ennyire látványközpontú programot. Aztán feltette az okosszemüvegét.

A Karennek ezt az élményt adó alkalmazást saját bátyja, a húszéves Mark Morad fejlesztette. Mark nem vakon született. Gyerekként teniszezett és úszott, 2018-ban azonban észrevette, hogy az iskolában már nem látja megfelelően a táblát.

Mark látása csaknem három év alatt romlott le teljesen. Húga, Karen mindössze hat hónap alatt vakult meg. 2021 végére már egyikük sem látott.

Mark azonban mérnök szeretett volna lenni. A fizikához és a kémiához ábrákat, grafikonokat és egyenleteket kellett volna értelmeznie, a hagyományos képernyőolvasó programok azonban ezeknél nem tudtak segíteni.