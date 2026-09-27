Gyárbezárások Magyarországon: Magyar Péter érdemi válasz nélkül ment tovább

Már a Tisza rendezvényén is elégedetlenségüket fejezték ki az emberek gyárbezárások miatt. Az elmúlt időszakban több üzemnek is le kellett állítania a termelést, ami a Fidesz országgyűlési képviselője szerint arra mutat, hogy Magyar Péter cserben hagyta a magyar embereket. Palóc André hozzátette: a miniszterelnök el akarja terelni a figyelmet a problémáról.

Magyar Péterék közel 5 hónapos kormányzása alatt több Magyarországi üzem is bejelentette: le kell állítaniuk a termelést. Ez azonban a miniszterelnököt látszólag nem foglalkoztatja.



Híradónk szombaton arról kérdezte a kormányfőt, hogy a Tisza kabinet milyen megoldást kínál a problémára, ám Magyar Péter érdemi válasz nélkül sétált tovább. Vácrátóton bezárt a Nippon Paper akkumulátoripari gyár, Jászberényben pedig 74 év után a 600 embert foglalkoztató Electrolux helyi üzeme húzta le a rolót. Emellett Bonyhádon 150, Tószegen 400, Győrben pedig várhatóan 500 munkahely szűnik meg.

A sorozatos gyárbezárások közben a miniszterelnök a Nestlé büki gyár új üzemegységeinek átadásával büszkélkedik, ami ráadásul nem is a Tisza, hanem még az Orbán-kormány és a cég együttműködésének köszönhető.