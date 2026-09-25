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A diplomáciai képek mögött ott vannak a számok és a vállalások

Munkaerőpiaci adatok, vatikáni audiencia és az Ukrajnával kialakult diplomáciai vita lezárása kerül terítékre. Magyar Péter kormányának egyszerre kell gazdasági, értékpolitikai és külpolitikai kérdésekre válaszolnia.

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Magyar Péter kormányzásának egyik friss gazdasági mutatója a munkanélküliség alakulása: a munkanélküliek száma 2026 augusztusában 229 ezer volt, míg májusban 209 ezer, a ráta pedig 4,3-ról 4,7 százalékra nőtt. Ugyanakkor a foglalkoztatottak havi létszáma mindkét hónapban 4 millió 654 ezer volt, ezért a 20 ezres növekedést nem pontos „20 ezer elvesztett munkahelyként” leírni.

 

Az ÉRTÉKVÁLSÁG blokkban a Magyar Péter vatikáni látogatása kerül elő: XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta a miniszterelnököt, a Szentszék pedig oktatásról, a katolikus egyház társadalmi szerepéről, a keresztény közösségek védelméről, Ukrajnáról és a Közel-Keletről számolt be. A találkozóból ugyanakkor önmagában nem következik a kormány belpolitikai vagy erkölcsi döntéseinek vatikáni jóváhagyása. 

 

A harmadik ügyben Orbán Anita azt közölte, hogy ukrán kollégájával sikerült rendezni a Kárpáti Nyolcak körül kialakult félreértéseket. A Kárpáti Nyolcak magyar részvétele azért vált vitává, mert Kijev eredetileg Magyarországot is a formátum résztvevőjeként nevezte meg, miközben Budapest szerint az ország jelen volt a fórumon, de nem csatlakozott a közös nyilatkozathoz, Magyar Péter pedig kijelentette: Magyarország nem tagja a C8-nak.

Műsorvezető: Szalai Szilárd

Vendégek: Deák Dániel, Filep Dávid, Nagy-Bato Jonatán

 

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