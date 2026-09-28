Az olasz katolikusokat is megdöbbentette Magyar Péter üdvözlése

Felháborította az olaszokat Magyar Péter salutálása. A HírTV által megkérdezettek azt mondták: a pontos évszázados protokollt a magyar kormányfőnek is tudnia kellett volna. A találkozó után után a botrányos jelenetet a Vatikán kivágta a helyszínen készült videóból.

Az olasz katolikusok megdöbbentek Magyar Péter üdvözlésén és sértőnek érzeték nemcsak a Szentatyával szemben, hanem a katolikus közösséggel szemben is.

Az olaszok szerint a szalutálás és a pukedli jópofa dolog lehet például barátok közt, de elfogadhatatlan a pápa személyes jelenlétében. A mindenkori pápának kijáró üdvözlési formáknak ugyanis mély szimbolikus jelentése van.

A szimbólumok és hagyományok tiszteletben tartása épp ezért elengedhetetlen, hiszen a magas szintű találkozókon egyetlen helytelen gesztus is képes beárnyékolni akár egy egész ország jó hírét.