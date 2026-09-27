Navracsics kimondta: lemondást követel Schummer Orsolyától

2007-ben Navracsics Tibor volt a Fidesz frakcióvezetője, amikor egyik képviselőtársuk más helyett szavazott - idézte fel a Fideszes politikus. A volt Közigazgatási és Területfejlesztési Miniszter szerint akkor nem volt kérdéses senkinek, hogy le kell mondania a képviselőnek. És a lehető leghamarabb ezt meg is tette.

Navracsics Tibor már nem politikusként, hanem állam- és választópolgárként várja el, hogy ami az elmúlt harminchat évben töretlen gyakorlat volt a magyar demokráciában, erkölcsi parancsként érvényesüljön most is. Vagyis, mondjon le Schummer Orsolya - fogalmazott közösségi oldalán. Hozzátette: amennyiben igaz, hogy Csézy Erzsébet kifejezetten kérte ezt, akkor neki is le kell mondania. Ha pedig mindketten gyávák lemondani, akkor jöjjön a frakcióvezető.