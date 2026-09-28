Hallerné Nagy Anikó: A tiltott szemléltetőeszközt vegyék le!

Hallerné Nagy Anikó: ,,Jó, tehát legyen szíves, tegye le! Jó, akkor köszönöm szépen, nem húzzuk a plenáris ülés türelmét! Hankó Balázs és Seszták Miklós képviselő urak a távollétükben figyelmeztetésben részesítem, tekintettel arra, hogy a házbizottság nem adott engedélyt arra, bármennyire szórakoztató, ma reggel volt egy rendkívüli házbizottsági ülés, ezen sem jelezték ennek az eszköznek az alkalmazását. Azokat a képviselőket is egyelőre ismeretlenül figyelmeztetésben részesítem, akik ennek az elhelyezésében közreműködtek, tekintettel arra, hogy a két képviselő úr valamilyen oknál fogva nem tudott ma jelen lenni."