Kiemelt videók

Hallerné Nagy Anikó: A tiltott szemléltetőeszközt vegyék le!

Az Országgyűlés alelnöke ideges hangon utasította hétfőn a parlamentben az ellenzéki képviselőket.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Frissítve: 1 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Hallerné Nagy Anikó: ,,Jó, tehát legyen szíves, tegye le! Jó, akkor köszönöm szépen, nem húzzuk a plenáris ülés türelmét! Hankó Balázs és Seszták Miklós képviselő urak a távollétükben figyelmeztetésben részesítem, tekintettel arra, hogy a házbizottság nem adott engedélyt arra, bármennyire szórakoztató, ma reggel volt egy rendkívüli házbizottsági ülés, ezen sem jelezték ennek az eszköznek az alkalmazását. Azokat a képviselőket is egyelőre ismeretlenül figyelmeztetésben részesítem, akik ennek az elhelyezésében közreműködtek, tekintettel arra, hogy a két képviselő úr valamilyen oknál fogva nem tudott ma jelen lenni."

 

Továbbiak a témában