Kitiltották a Parlamentből, most Toroczkai visszavág: Magyar Péter kérjen bocsánatot

Előbb a miniszterelnöknek kellene bocsánatot kérnie rágalmazásért - ezt a Mi Hazánk frakcióvezetője jelentette ki. Toroczkai László elmondta, hogy pontatlanul és rosszul idézik hétfői kijelentését a parlamentben. Mint ismert: Magyar Péter Toroczkai László pártját azzal vádolta meg, hogy családi céges érdekeltségek miatt lobbiztak minisztériumokban. A Mi hazánk frakcióvezetője ezt súlyos és aljas hazugságnak nevezte.

A pártelnök szerint Magyar Péter saját magával keverte össze a Mi hazánkat, ugyanis ő volt érintett korrupciógyanús ügyekben. Toroczkai László elmondta, hogy halálos fenyegetést is kapott kijelentése után, és részrehajlónak nevezte Forsthoffer Ágnes döntését, amellyel a házelnök kitiltotta őt a parlament e heti üléséről.