A legerősebb hivataloknál nem elég jó döntést hozni, azt is bizonyítani kell, hogy tisztességesen született

A Tisza korábban azt közölte, hogy a legtöbb pontot szerző három pályázó jut tovább az NVVH vezetői versenyében. A bizottság tagjai valóban adhattak preferenciális pontokat, Hallerné Nagy Anikó azonban most elárulta: objektív, pontokkal kifejezhető értékelési rendszer nem volt, a tagok saját sorrendjeiből és egyeztetéséből alakult ki a végső mezőny. Puzsér Róbert már azt kérdezi, miért nem kapnak világos indoklást Unger kiválasztására.

Ifjabb Lomnici Zoltán pedig ennél is tovább megy, és közjogi aggályokat fogalmaz meg az NVVH működésével kapcsolatban. Egy ekkora hatalmú intézménynél a bizalom nem kormányzati felszólításra születik, hanem átlátható eljárásból. Ha ezt utólag kell magyarázni, már maga a magyarázkodás is a probléma része.