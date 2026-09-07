Ha egy cég NER-esnek számít, már a magyar dolgozóinak és a beszállítóinak az érdeke sem számít

A Gallicoop márciusban nyerte el a 33 milliárd forintos uniós támogatást, júliusban azonban a Tisza-kormány agrártárcája visszavonta azt és kizárta a céget a programból. A minisztérium szerint a vállalat nem felelt meg az átláthatósági feltételeknek, a Gallicoop ezt vitatja és bíróságon támadja meg a döntést. A szarvasi polgármester arra figyelmeztet: a cég a város legnagyobb adófizetője, a beruházás elmaradása pedig messze túlmutathat egyetlen vállalaton.



A Gallicoop közel 1600 embert foglalkoztat és számos magyar beszállítóval dolgozik. A valódi kérdés ezért nem az, szereti-e a Tisza Mészáros Lőrincet, hanem hogy megengedheti-e magának egy magyar kormány, hogy a tulajdonos elleni politikai háborúban munkahelyek, beszállítók és egy egész térség gazdasági érdekei váljanak járulékos veszteséggé