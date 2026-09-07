Magyar Péter megszerezte a kormányrudat, most már nem mutogathat örökké a visszapillantó tükörbe

Magyar Péter az őszi ülésszak nyitányán IV. Bélához hasonlította kormánya feladatát, és ismét súlyos örökségről beszélt. Az ellenzéki válaszok azonban már más korszakot jeleztek. Rétvári Bence a kézzelfogható eredményeket hiányolta, Bóka János az NVVH-t és az intézményi átalakításokat kérte számon, Toroczkai pedig bizonyítékot követelt a miniszterelnök személyes vádjaira. Magyar válasza szerint kormánya még csak négy hónapja dolgozik, ezért négy év vállalásait korai számon kérni. Csakhogy éppen ez a kormányzás különbsége a kampányhoz képest: ott elég volt megmondani, ki hibázott, itt már azt is meg kell mutatni, mit csináltak jobban