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Magyar Péter megszerezte a kormányrudat, most már nem mutogathat örökké a visszapillantó tükörbe

Magyar Péter az őszi parlamenti nyitányon ismét az előző kormány örökségét és politikai ellenfeleit támadta, miközben már több oldalról ugyanazt kérdezték tőle: négy hónap után hol kezdődik a saját kormányzás története?

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Magyar Péter az őszi ülésszak nyitányán IV. Bélához hasonlította kormánya feladatát, és ismét súlyos örökségről beszélt. Az ellenzéki válaszok azonban már más korszakot jeleztek. Rétvári Bence a kézzelfogható eredményeket hiányolta, Bóka János az NVVH-t és az intézményi átalakításokat kérte számon, Toroczkai pedig bizonyítékot követelt a miniszterelnök személyes vádjaira. Magyar válasza szerint kormánya még csak négy hónapja dolgozik, ezért négy év vállalásait korai számon kérni. Csakhogy éppen ez a kormányzás különbsége a kampányhoz képest: ott elég volt megmondani, ki hibázott, itt már azt is meg kell mutatni, mit csináltak jobban

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