"Oroszország válasza kemény és fájdalmas lesz." Így reagált az orosz külügyi szóvivő arra, hogy Budapest kiutasított tíz orosz diplomatát. Mária Zaharova Magyarország fellépését „a budapesti oroszfób lobbicsoport tevékenységének” tulajdonította. Orbán Anita külügyminiszter kedden bejelentette tíz orosz diplomata kiutasítását Magyarországról. Azt mondta, hogy ezek a személyek „olyan tevékenységeket folytattak Magyarországon, amelyek a Bécsi Egyezmény értelmében elfogadhatatlanok a diplomaták számára."