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Aláírásgyűjtés indult az NKE tanárképzésének beszántása ellen

Felháborítónak tartják a Nemzeti Közszolgálati egyetem hallgatói, hogy megszűnik a tanárképzés az intézményben. A diákok korábban petíciót is indítottak a kurzus megtartása miatt, azt kifogásolták, hogy egy korábbi interjúból, vizsgaidőszak alatt értesültek a kormány terveiről. Győri Kristóf, az aláírásgyűjtés kezdeményezője elmondta: azt akarták, hogy velük döntsenek róluk, de ez elmaradt.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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A Debreceni egyetem tanévnyitó ünnepségén jelentette be az oktatási miniszter, hogy megszűnik a tanárképzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Lannert Judit visszafelé mutogatva indokolta a döntést, szerinte az elmúlt időben széttagolt lett a pedagógusképzés.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem diákjai már korábban is ellenkeztek a döntés ellen, ők ugyanis egy korábbi interjúból, vizsgaidőszak alatt értesültek a tervekről. Az aláírásgyűjtés kezdeményezője elmondta: nem lehet tudni, hogy mi a sorsa azoknak a diákoknak, akik jelenleg a tanárképző karon tanulnak.

A diákok egyébként azt kérték, hogy a kormány egyeztessen velük is és ne nélkülük döntsenek róluk.

 

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