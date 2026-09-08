Aláírásgyűjtés indult az NKE tanárképzésének beszántása ellen

A Debreceni egyetem tanévnyitó ünnepségén jelentette be az oktatási miniszter, hogy megszűnik a tanárképzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Lannert Judit visszafelé mutogatva indokolta a döntést, szerinte az elmúlt időben széttagolt lett a pedagógusképzés.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem diákjai már korábban is ellenkeztek a döntés ellen, ők ugyanis egy korábbi interjúból, vizsgaidőszak alatt értesültek a tervekről. Az aláírásgyűjtés kezdeményezője elmondta: nem lehet tudni, hogy mi a sorsa azoknak a diákoknak, akik jelenleg a tanárképző karon tanulnak.

A diákok egyébként azt kérték, hogy a kormány egyeztessen velük is és ne nélkülük döntsenek róluk.