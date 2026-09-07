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A német politikának most már nem az AfD létezését kell megmagyaráznia, hanem azt, miért választotta ennyi ember

Történelmi győzelmet aratott az AfD Szász-Anhaltban, miközben Friedrich Merz CDU-ja kevesebb mint felére zsugorodott öt év alatt. A német politikai elit előtt most már nem az AfD elszigetelése, hanem 43,8 százaléknyi választói akarat áll.

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Politikai földrengést hozott Szász-Anhalt: az AfD 43,8 százalékkal története legjobb eredményét érte el, miközben a CDU 2021-es 37,1 százalékáról 17,2-re zuhant. Az AfD 39 helyet szerzett a 83 fős parlamentben, így önálló többsége nincs, a többi nagy párt pedig továbbra is kizárja az együttműködést vele. 

Csakhogy a „tűzfal” politikája most különös helyzetet teremt: a pártot ki lehet zárni a koalícióból, a mögötte álló 43,8 százaléknyi választót már jóval nehezebb kizárni a politikai valóságból Orbán Viktor szerint a győzelem egy szélesebb európai fordulat kezdete lehet.

 

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