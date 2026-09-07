A német politikának most már nem az AfD létezését kell megmagyaráznia, hanem azt, miért választotta ennyi ember

Politikai földrengést hozott Szász-Anhalt: az AfD 43,8 százalékkal története legjobb eredményét érte el, miközben a CDU 2021-es 37,1 százalékáról 17,2-re zuhant. Az AfD 39 helyet szerzett a 83 fős parlamentben, így önálló többsége nincs, a többi nagy párt pedig továbbra is kizárja az együttműködést vele.

Csakhogy a „tűzfal” politikája most különös helyzetet teremt: a pártot ki lehet zárni a koalícióból, a mögötte álló 43,8 százaléknyi választót már jóval nehezebb kizárni a politikai valóságból Orbán Viktor szerint a győzelem egy szélesebb európai fordulat kezdete lehet.