Balkáni puskapor: Ratko Mladić temetése és a következmények

Nikowitz-Holló Márton, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója a HírTV Napindító című műsorában rámutatott: a nemzetközi törvényszék által népirtásért életfogytiglanra ítélt parancsnok megítélése a mai napig megosztja a társadalmat. Míg a boszniai szerbek körében hősként, a megmaradás garanciájaként tekintenek Ratko Mladićra, a nemzetközi közösség és az Európai Unió élesen elítélte a nyilvános dicsőítést.