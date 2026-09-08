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Balkáni puskapor: Ratko Mladić temetése és a következmények

Ratko Mladić egykori boszniai szerb háborús bűnös temetése ismét a felszínre hozta a délszláv háború mély sebeit, felkorbácsolva a regionális feszültségeket.

  • Napindító
  • 2 órája
  • Frissítve: 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Nikowitz-Holló Márton, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója a HírTV Napindító című műsorában rámutatott: a nemzetközi törvényszék által népirtásért életfogytiglanra ítélt parancsnok megítélése a mai napig megosztja a társadalmat. Míg a boszniai szerbek körében hősként, a megmaradás garanciájaként tekintenek Ratko Mladićra, a nemzetközi közösség és az Európai Unió élesen elítélte a nyilvános dicsőítést.

 

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