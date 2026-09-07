Magyar Péter vádol, Toroczkai bizonyítékot kér, az ellenzék pedig a kormányzati eredményeket hiányolja

Forróra sikerült az Országgyűlés őszi nyitánya. Magyar Péter azt állította, hogy Toroczkai László fideszes kapcsolatokhoz járt minisztériumokba családi cégek érdekében lobbizni. Toroczkai ezt „súlyos és aljas hazugságnak” nevezte, konkrétumokat és bocsánatkérést követelt, majd olyan sértéssel zárta felszólalását, amely miatt a házelnök is rendre utasította.

Rétvári Bence közben a politikai lényeget próbálta megragadni: szerinte Magyar hónapokkal a választás után is azért beszél szinte folyamatosan a Fidesz-KDNP-ről, mert „nem jöttek azok a sikerek”, amelyeket saját támogatói vártak.