Magyar Péterék három hónap alatt 2374 milliárddal növelték az államadósságot

A Tisza-kormány szinte minden gazdasági nehézségnél az előző kabinet örökségére mutat. A számok azonban egyre makacsabbak: három hónap alatt 2374 milliárd forinttal nőtt a magyar államadósság, ami átlagosan óránként több mint egymilliárd forintos emelkedésnek felel meg. Magyar Péter közben újabb kiadásokat és béremeléseket ígér, az augusztusi költségvetési hiányról pedig maga is jelezte, hogy kiugró lehet. A politikai kérdés ezért egyre egyszerűbb: meddig lehet minden számlát az előző kormány nevére kiállítani, amikor már hónapok óta Magyar Péter kezében van a pénztárca?