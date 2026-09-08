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Dolgozik a kormány a megyei közgyűlések megszüntetéséről szóló törvényjavaslaton

A megszűnés témájáról Magyar Péter beszélt a keddi parlamenti ülésen.

  • Hírek
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  • Forrás: HírTV
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Magyar Péter: "Már dolgozunk azon a törvényjavaslaton, amely a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. Évente sok tíz milliárd forintot tudnánk és fogunk a falvakban és a vidékeken élő magyar emberek adóforintjaiból megspórolni, mait szintén a Szent István vagy a hozzá hasonló vidékfejlesztési programokra tudnánk és fogunk fordítani. Érdemes tehát megfontolni, hogy minek van és minek nincs értelme a megyei önkormányzati rendszerben. Már dolgozunk azon a törvényjavaslaton, amely a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. Évente sok tíz milliárd forintot tudnánk és fogunk a falvakban és a vidékeken élő magyar emberek adóforintjaiból megspórolni, mait szintén a Szent István vagy a hozzá hasonló vidékfejlesztési programokra tudnánk és fogunk fordítani. Érdemes tehát megfontolni, hogy minek van és minek nincs értelme a megyei önkormányzati rendszerben."

 

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