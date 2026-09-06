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Bayer Show: A Tisza azt hitte, csak a hatalmat örökli – A felelősséget is megkapta

A Tisza politikusai hónapok óta döntéseket hoznak, intézményeket alakítanak át és korábbi ígéreteiket magyarázzák. A Bayer Show kérdése egyszerűbb ennél: amikor elfogy a politikai magyarázat, ki vállalja a felelősséget a következményekért?

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Kampányban még könnyű volt minden problémára rámutatni, minden kudarcért elődöket okolni és minden nehézségre gyors megoldást ígérni. Kormányon azonban más szabályok érvényesek. A Tisza politikusainak ma már saját döntéseik, kinevezéseik, elmaradt vállalásaik és politikai következményeik vannak. 

A Bayer Show-ban ezért nem azt kérdezzük, kit hibáztatnak majd legközelebb, hanem azt: mikor kezdődik végre az a korszak, amikor a hatalom mellé felelősség is jár? Mert a politikában a számla késhet. Eltűnni azonban ritkán szokott.

 

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