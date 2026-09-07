AfD-tarolás Németországban, adósságrekord itthon, újabb leszámolás a kulturális térben

ELSÖPRŐ: Az AfD 43,8 százalékkal nyerte Szász-Anhaltot, miközben a CDU 17,2 százalékra zuhant. Abszolút többség nincs, de az eredmény történelmi. Orbán Viktor üzenete rövid volt: „Ez még csak a kezdet.”

SZÁMLÁLÓ: Egy friss közgazdászi számítás szerint három hónap alatt 2374 milliárd forinttal nőtt az államadósság, ami átlagosan óránként több mint egymilliárdot jelent. Az ígéretcunamiban most már egyre fontosabb kérdés: miből fizeti mindezt Magyar Péter kormánya?

A BIRODALOM VISSZAVÁG: Vidnyánszky Attila és a teljes korábbi kuratórium távozott az SZFE-t fenntartó alapítvány éléről, helyére új testület érkezett. Közben már Sepsi Enikő rektor is kezdeményezte távozását. Szakmai újrakezdés vagy politikai-kulturális visszarendeződés? A személycserék tempója mindenesetre önmagában üzenet.