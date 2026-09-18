Schmidt Mária: A Terror Háza Múzeum körüli káosz több kérdést is felvet

A mai napig nem indokolta meg Tarr Zoltán, hogy miért menesztette a Terror Háza Múzeum vezetői posztjáról Schmidt Máriát. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter egy rövid posztban tudatta mindezt, és azt is bejelentette, hogy a múzeum ideiglenesen bezár, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul. Majd nem sokkal később visszakozott és közölte: mégsem zárják be az átvilágítás idejére az intézményt.

Schmidt Mária 2002. február 24-e óta vezette a Terror Háza Múzeumot, amit naponta ezrek látogattak. Az intézmény a XX. századi diktatúrákat mutatta be, valamint az áldozatoknak állított emléket. Szerinte Tarr Zoltán félrevezeti a magyarokat azzal, hogy a szakmára hivatkozik a múzeum tartalmi felülvizsgálatának ügyében. A történész leszögezte: amennyiben nem fogják felülvizsgálni az összes magyar közgyűjtemény megtekinthető állandó kiállítását, akkor fennáll a gyanú, hogy politikai szimpátiája miatt váltották le a Terror Háza Múzeum éléről.

Több jobboldali véleményformáló közösen tiltakozik a Tisza-kabinet múzeum elleni fellépése ellen, emiatt most vasárnapra egy tüntetést hirdetnek meg a Terror Háza elé. Magyar Péter gúnyosan okafogyottnak nevezte a demonstrációt. Nekünk van múltunk, gondolunk valamit a jövőnkről, van hazánk és nemzetünk, van hitünk és őrizzük az összes fontos identitásunkat. Éppen ezért a Terror Háza a miénk – ezzel hívta fel a vasárnapi tüntetésre a figyelmet Bayer Zsolt. A publicista szerint meg kell mutatni, hogy a múzeumot nem lehet elvenni.