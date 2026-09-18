Lannert Judit a magyar futballszurkolókon élcelődött

Nevetgélve sértegette a magyar szurkolókat Lannert Judit a CEU egyik fórumán még tavaly decemberben. Csakhogy Magyar Péter és a kormány több tagja is előszeretettel tűnik fel a focimeccseken, a kormányfő pedig azzal szokott büszkélkedni, hogy ő fradista. A kormányzati sajtótájékoztatóján is előkerült a Ferencvárosi Tornaclub neve. Akkor úgy emlegette a miniszterelnök, hogy szebb napokat is látott az egyesület. Ezt követően pedig azzal mentegette magát, hogy ő is a Fradinak drukkol.

Kapaszkodjon meg az oktatási miniszter: a vereségek mellett a győzelmek után is képesek vagyunk elérzékenyülni – írta közösségi oldalán a Fidesz EP-képviselője. Dömötör Csaba megjegyezte: nem kell a focit egy oktatási miniszternek szeretnie. De érzéketlen mondatai nem is erről szólnak, hanem az empátia teljes hiányáról. Egy olyan embertől, aki mostantól a magyar gyermekek jövőjéről dönt. A politikus hozzátette: ha jövő pénteken a Puskásban újra tízezrek hangján szól majd a Nélküled, azt Lannert Juditnak is küldik.