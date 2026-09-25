Május óta 209 ezerről 229 ezerre nőtt a munkanélküliek száma

A munkanélküliség friss adatai szerint a KSH augusztusban 229 ezer állástalant mért, vagyis a munkanélküliek száma húszezerrel meghaladta a májusi 209 ezret. A foglalkoztatottak száma mindkét hónapban 4 millió 654 ezer fő volt. A munkanélküliek száma 2026 augusztusában így 229 ezerre nőtt, a munkanélküliségi ráta 4,7 százalék lett, vagyis 20 ezerrel több munkanélküli május óta szerepel a havi becslésben.

A háromhavi adatok további figyelmeztető jelet mutatnak: június–augusztusban 4 millió 655 ezer foglalkoztatottat mértek, 24 ezerrel kevesebbet az előző év azonos időszakánál. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 36 ezer fős éves csökkenést jelzett a KSH. Ugyanakkor a 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 75,4 százalék maradt, lényegében az egy évvel korábbi szinten, a regisztrált álláskeresők száma pedig éves alapon 1,5 százalékkal csökkent. Vagyis a kép romló elemeket mutat, de nem írható le egyetlen számmal.