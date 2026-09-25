Tarr Zoltán sötétedés után, titokban látogatta meg a Terror Házát

Tarr Zoltán bejelentését társadalmi felháborodás követte

Közösség oldalán jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szeptember közepén, hogy bezárják a Terror Házát, és menesztik az éléről Schmidt Máriát. A bejelentés után tüntetést tartottak a Terror Háza és Schmidt Mária mellett. A demonstráció bejelentése után a tárca jelezte, hogy újranyit a Terror Háza, amit ingyenesen látogathatnak. A kormányfő közben azzal magyarázkodott, hogy a számlázási rendszer átalakítása miatt csukják be az intézmény kapuit ideiglenesen.

A bezárást bár megúszta a Terror Háza de az átalakítást nem. Tarr Zoltán egyértelművé tette: felülvizsgálják a kiállítás tartalmát. Az újranyitott múzeumban már egy molinó fogadja a látogatókat, amely azt sugallja, hogy a kiállítás nem a valóságot mutatja be. Az áll rajta, hogy a közelmúlt történelmét mindenki más nézőpontból látja. Azt állítják: a múzeum 24 éven keresztül egy meghatározott értelmezésben mutatta be a történelmet. Most viszont független történészek és kurátorok segítségével felülvizsgálják a kiállítás tartalmát és szemléletét.

Különös történésről számolt be az intézmény menesztett főigazgatója

Schmidt Mária közösségi oldalán tette közzé, hogy Tarr Zoltán felkereste a Terror Házát, de a látogatás korántsem számított megszokottnak. Az a hír járja, hogy a napokban az éj leple alatt kinyittatta a múzeumot, hogy nyugodt körülmények között, a látogatók zajától és a rosszalló szempároktól mentesen nézhesse végig életében először azt a kiállítást, amit látatlanban bezáratott, és amit át akar alakíttatni. Ezt erősítette meg 24.hu is, a lap azt írta: a miniszter este 8 órára érkezett a Terror Házába és úgy ítélte meg, hogy az készen áll a másnapi nyitásra.

Válasz sem a tárcavezetőtől, sem a Tisza Párttól nem érkezett

A Terror Háza Múzeum 24 éve, több mint 8 millió látogatóval a háta mögött nyitásra kész állapotban van – szóval ezért tök feleslegesen ment el a múzeumba és rendeltetett be egy kollégát – reagált Schmidt Mária, aki napok óta azt akarja megtudni, hogy mi a kifogása a tárlattal a tárcavezetőnek. És annak ellenére, hogy '56-os családi örökségre hivatkozik, a tiszás Barna Judit is egyetért Schmidt Mária menesztésével. Azt már nem fejtette ki, hogy miért. Egyelőre nem tudni, hogy a fasiszta diktatúrák mellett a kommunizmus borzalmait egyaránt bemutató kiállítás tartalmán mit kíván változtatni a tárca.