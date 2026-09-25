Kiemelt videók

Mit látott Medgyessy Péter a Terror Házában, amit Tarr Zoltán csak később nézett meg?

Különös történelmi kontraszt rajzolódik ki a Terror Háza körüli mai vitában. A Terror Háza mellett 2002-ben még Medgyessy Péter szocialista miniszterelnök is kiállt, miután személyesen, jegyet váltva nézte meg a kiállítást.

Vágólapra másolva!

A Terror Háza körüli mai vita történelmi tükrében különösen érdekes Medgyessy Péter szerepe. Medgyessy Péter a Terror Házában nem protokollvendégként jelent meg 2002-ben: beállt a látogatók közé, jegyet vásárolt, majd elismerően írt a kiállítás szakmai munkájáról. Pedig politikailag nem azonosult minden elemével, és egyoldalúnak is nevezte a múzeum szemléletét. Mégis azt mondta, helyes, ha tovább működik. 

A Terror Háza támogatásának megőrzése ráadásul nem maradt szimbolikus gesztus: amikor parlamenti döntés nyomán jelentősen csökkent az intézmény támogatása, a Medgyessy-kormány kipótolta a forrást. Ez azért fontos előzmény, mert Tarr Zoltán ma szintén kritizálja az intézmény korábbi működését, de Tarr Zoltán döntése a Terror Házáról már Schmidt Mária felmentésével és szakmai, működési, pénzügyi átvilágítással járt. 

 

Továbbiak a témában