Mit látott Medgyessy Péter a Terror Házában, amit Tarr Zoltán csak később nézett meg?

A Terror Háza körüli mai vita történelmi tükrében különösen érdekes Medgyessy Péter szerepe. Medgyessy Péter a Terror Házában nem protokollvendégként jelent meg 2002-ben: beállt a látogatók közé, jegyet vásárolt, majd elismerően írt a kiállítás szakmai munkájáról. Pedig politikailag nem azonosult minden elemével, és egyoldalúnak is nevezte a múzeum szemléletét. Mégis azt mondta, helyes, ha tovább működik.

A Terror Háza támogatásának megőrzése ráadásul nem maradt szimbolikus gesztus: amikor parlamenti döntés nyomán jelentősen csökkent az intézmény támogatása, a Medgyessy-kormány kipótolta a forrást. Ez azért fontos előzmény, mert Tarr Zoltán ma szintén kritizálja az intézmény korábbi működését, de Tarr Zoltán döntése a Terror Házáról már Schmidt Mária felmentésével és szakmai, működési, pénzügyi átvilágítással járt.