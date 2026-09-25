Autó, készpénz, kripto, nyugdíjpénz: szinte mindent összeszámolhatnak a vagyonadóban

A vagyonadó részletszabályain dolgozó Pénzügyminisztérium élén Kármán András áll, miközben a Tisza-kormány már megerősítette: az egymilliárd forint feletti vagyonadó mértéke évi 1 százalék lenne az értékhatár feletti részre. A Világgazdaság szerint a tízmillió forint feletti autó beszámítása mellett készpénz, bankszámlapénz, értékpapír, céges részesedés, kripto és a nyugdíjpénztári megtakarítás beszámítása is része lehet az adóalapnak. Fontos: nem az egyes tételeket külön adóztatnák, hanem az összesített nettó vagyon egymilliárd forint feletti részét.

A lap által megismert tervezet szerint a belföldi magánszemély teljes hazai és külföldi vagyonát figyelembe vennék, megfelelően igazolt tartozásokkal csökkentve. Mentességet kapnának többek között az egymillió forint alatti személyes használati tárgyak, a szokásos lakásberendezések és a legfeljebb tízmillió forint értékű személyautók. A bevallás önadózással történne, a tárgyévet követő augusztus 31-ig. Ezek azonban jelenleg a Világgazdaság által feltárt tervezeti részletek, a társadalmi egyeztetés még nem kezdődött meg.

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