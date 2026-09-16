Menesztés Facebookon, rács Orbánnak, 701 forintos gázolaj az autósnak

SZÉGYEN: Tarr Zoltán Facebookon jelentette be Schmidt Mária főigazgatói megbízatásának megszüntetését és a Terror Háza ideiglenes bezárását. Schmidt Mária azt állítja, előzetes egyeztetés és indoklás nélkül, magából a nyilvános posztból értesült a döntésről. A kormány szerint szakmai, jogi és tartalmi átvilágítás zajlik, a múzeum még idén újranyithat.

RÁCS, RÁCS: Magyar Péter Orbán Viktor NVVH-val kapcsolatos kijelentéseit fenyegetésnek minősítette, és a Parlamentben azt mondta, hogy szerinte az ilyen magatartás hivatalos személy elleni erőszak tényállását is felvetheti, amely egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Ez jogi-politikai állítás, nem bírósági megállapítás.

NEM EZT ÍGÉRTÉK: Szeptember 16-án a 95-ös benzin országos átlaga 631, a gázolajé 701 forint literenként. Közben novembertől emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója: a kormány számítása szerint a cigaretta fogyasztói ára nagyjából 5, a hevített termékeké mintegy 10 százalékkal nőhet. A kabinet szerint a várható 90 milliárdos többletbevételt az egészségügyi kiadásokra fordítaná, bár ennek kizárólagos felhasználását a jelenlegi szabályozás nem garantálja.

A műsor közös kérdése így adja magát: mit mutat az új kormányzás első hónapjairól az intézményekkel szembeni stílus, a politikai ellenféllel szembeni jogi retorika és az a gazdasági valóság, amelyet végül mindenki a pénztárcáján mér?