Átvilágítja a kormány a teljes kamarai rendszert

Kapitány István: "Az előző két év támogatásaiból számításaink szerint közel 3 milliárd forint is felhasználatlanul maradhatott, ezt azonnali hatállyal visszavesszük. A 2026-ra vonatkozó támogatást pedig már nem is folyósítottuk. Amíg az új kamarai szabályozást kidolgozzuk és a szükséges jogszabálymódosításokat elfogadjuk, biztosítanunk kell a működés teljes átláthatóságát, ezért, ahogy az agrárkamaránál is megtettük, átmeneti jelleggel kamarai biztost jelölünk ki a Magyar kereskedelmi és Iparkamarához."