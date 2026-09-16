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Orbán felelősségre vonásról beszélt, Magyar szerint ezért akár börtön is járhat

Orbán Viktor az NVVH dolgozóinak későbbi jogi és pénzügyi felelősségét emlegette. Magyar Péter ezt fenyegetésnek nevezte, majd azt mondta: szerinte az elhangzottakért akár börtön is járhat.

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Orbán Viktor a Bayer Show-ban azt mondta: aki munkát vállal az általa „ÁVH”-nak nevezett Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban, annak egy későbbi Fidesz-kormány alatt jogi és pénzügyi felelősséggel kell számolnia. Azt is mondta, nyilvánosságra hoznák az ott dolgozók nevét.

Magyar Péter ezt nyílt fenyegetésnek nevezte, majd a Parlamentben arról beszélt, hogy szerinte Orbán kijelentése akár a hivatalos személy elleni erőszak tényállását is felvetheti, amely szabadságvesztéssel büntethető. Ez azonban Magyar jogi értelmezése, nem bírósági megállapítás.

 

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