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Von der Leyen megnevezte, kiket tart veszélynek Európa számára

Ursula von der Leyen szerint ultranacionalisták, Európa-ellenesek és külső beavatkozók veszélyeztetik az uniós egységet. A kérdés az: hol húzódik a határ veszély és demokratikus vita között?

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Ursula von der Leyen strasbourgi évértékelőjében azt mondta: az ultranacionalisták, Európa-ellenesek, az orosz beavatkozás és a dezinformáció neve különböző, de szerinte céljuk ugyanaz, az európai egység megbontása. A kijelentés azonban fontos demokratikus kérdést is felvet. Az orosz beavatkozás vagy dezinformáció konkrét biztonsági probléma lehet, míg az EU politikájának bírálata önmagában legitim politikai álláspont. A vita ezért ott kezdődik, hogy ki és milyen alapon húzza meg a kettő közötti határt.

 

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