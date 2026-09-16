Von der Leyen megnevezte, kiket tart veszélynek Európa számára

Ursula von der Leyen strasbourgi évértékelőjében azt mondta: az ultranacionalisták, Európa-ellenesek, az orosz beavatkozás és a dezinformáció neve különböző, de szerinte céljuk ugyanaz, az európai egység megbontása. A kijelentés azonban fontos demokratikus kérdést is felvet. Az orosz beavatkozás vagy dezinformáció konkrét biztonsági probléma lehet, míg az EU politikájának bírálata önmagában legitim politikai álláspont. A vita ezért ott kezdődik, hogy ki és milyen alapon húzza meg a kettő közötti határt.