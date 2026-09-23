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Panyi Miklós: Bátran állunk bíróság elé, bizonyítani fogjuk állításainkat

Felfüggesztették a három fideszes képviselő mentelmi jogát.

  • Hírek
  • 47 perce
  • Forrás: HírTV
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A megszokott eljárással ellentétben az országgyűlés felfüggesztette Panyi Miklós, Pócs János és Kocsis Máté mentelmi jogát. 

A Fidesz országgyűlési képviselője elmondta: bátran állnak bíróság elé, ugyanis mindent, amit Bangó Sándor és ügyvédje ellen állítottak bizonyítani tudnak. 

Panyi Miklós hozzátette: van esély, hogy az ügyészség hamarabb lép mint a bíróság, de annak kérdéses a függetlensége.

A képviselő hozzátette: a rendszerváltás óta nem látott nyomás helyezkedik az ügyészségre, ami előbb-utóbb a bíróságra is rá fog helyeződni.

 

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