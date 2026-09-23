Különleges eljárással pótolják a vizet egy 18 hektáros tölgyesben

Nem akármilyen eljárást alkalmaztak Baranyában, hogy segítsenek egy erdőn - A Dráva vizével pótolták a vízhiányt egy 18 hektáros tölgyesben, az Ormánságban. A klímaváltozás miatt legyengült fák így könnyebben tudták megőrizni vitalitásukat, ami hosszú távon a makktermés megőrzését segíti. A Mecsekerdő szakemberei az Ős-Dráva rendszerét használták a vízpótlásra, immár második éve.

A különleges tölgyest több mint 35 éve azért telepítették, hogy kiszámíthatóan biztosítson szaporítóanyagot a későbbi erdőfelújításokhoz. Az itt begyűjtött kocsányos tölgy makkjaiból új erdők születhetnek.

Amikor az ültetvényt létrehozták, még egészen mások voltak itt a vízviszonyok. Az elmúlt évtizedekben azonban egyre kevesebb lett a víz, a szárazság pedig már a több évtizedes tölgyeket is legyengítette. Ez a makktermést is veszélyezteti.