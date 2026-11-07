Három helyettes államtitkár is távozik a szociális és családügyi minisztériumból

Jelentős személyi változások kezdődnek a szociális és családügyi minisztérium vezetésében: három helyettes államtitkár is távozik a tárcától.

A péntek este megjelent hivatalos közlés szerint Bódi Éva saját döntése alapján mondott le tisztségéről. Réti Pál és Sebsei Krisztián megbízatását ugyanakkor a tárcavezető javaslatára szüntették meg.

A döntések nyomán a minisztérium vezetésében több ponton is átalakulás várható. A három vezető távozásának hátteréről, valamint az utódok személyéről egyelőre nem áll rendelkezésre további információ.