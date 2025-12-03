Rozi kutya kálváriája: elmaradt az ítélet, tovább izgulhat az állatkínzó

A kecskeméti tárgyalóteremben pattanásig feszült a hangulat, és bár az állatvédők a börtön neki skandálással várták az ítéletet, a bíróság végül úgy döntött: nem született meg a másodfokú ítélet a hírhedt Rozi kutya ügyében, mivel újabb szakértői véleményekre van szükség. Az egész országot sokkolta, amikor kiderült, hogy a Kecskeméti Törvényszék elé citált 66 éves férfi, V. István mindössze 425.000 forint pénzbüntetésre számíthatott első fokon az állatkínzás miatt, miközben autója után húzta szerencsétlen állatot kilométereken át.