Krokodilkönnyek a bíróságon – Letöltendőt ért a 66 éves állatkínzó kegyetlensége

A Kecskeméti Törvényszék díszterme megtelt az igazságra szomjazó állatvédőkkel, amikor végre elhangzott a jogerős ítélet: a 60 nap elzárás vet véget a felháborítóan enyhe pénzbüntetés korszakának. Míg a vádlott, V. István a bíróság előtt krokodilkönnyeket hullatva a „figyelmetlenségére” hivatkozott, a tények egy kegyetlen állatkínzás hátborzongató képeit rajzolták ki az aszfalton. Az ügyészség részletesen sorolta a Rozi kutya testén tátongó, izomig hatoló mély sebeket és a súrlódás okozta szövethiányokat, amelyeket a 66 éves férfi másfél napig szakszerű ellátás nélkül hagyott. Az állatvédők szerint kizárt, hogy egy sofőr ne érezné a vonóhorgon rángatózó, 35 kilós test ellenállását, így a tudatos állatkínzás vádja mindvégig a levegőben maradt. A védelem ugyan csekély tárgyi súlyról és vétségről beszélt, a bíróság azonban megértette: a társadalom nem tűri tovább a húsbavágó valóság és a büntetlenség közötti tátongó szakadékot. Rozi jelenleg a Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület gondozásában lábadozik, fizikai sebei talán begyógyulnak, de a 60 napos büntetés üzenete örökre beég a köztudatba.